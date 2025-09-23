Ее опыт поможет отстаивать интересы автономии на федеральном уровне, заявила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк наделила полномочиями сенатора от регионального правительства Наталью Хорову, с 2014 года занимающую пост заместителя министра здравоохранения РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ЕАО.

"Наделила Хорову Наталью Александровну полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства ЕАО в Совете Федерации. Наталья Александровна - опытный экономист. Более 20 лет она работала в федеральном Министерстве здравоохранения, пройдя путь от замначальника отдела до заместителя министра. Опыт Натальи Александровны поможет ей отстаивать интересы автономии на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Ранее Костюк отмечала, что Хорова "поможет улучшить качество медицинской помощи для жителей региона и отстоять интересы автономии на федеральном уровне".

На выборах, проходивших в автономии 12-14 сентября, за кандидатуру Марии Костюк свои голоса отдали 72 109 избирателей или 83,02% проголосовавших. Явка при этом составила 74,23% и стала рекордной среди регионов, где в эти дни проходили выборы руководителей субъектов.