Первышов назначил сенатором от Тамбовской области Алексея Кондратьева

Он ранее был сенатором от исполнительной власти Курской области

ТАМБОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил членом Совета Федерации от исполнительной власти региона кавалера четырех орденов Мужества Алексея Кондратьева, ранее являвшегося сенатором от Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

"Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Тамбовской области. Алексей Кондратьев хорошо знаком жителям региона и не понаслышке знает о проблемах тамбовчан", - говорится в сообщении.

Алексей Кондратьев - уроженец Тамбовской области, кавалер четырех орденов Мужества, участник боевых действий в Чечне и других республиках Северного Кавказа, миротворческой операции в Косово. С 2010 по 2015 годы работал председателем Тамбовской городской думы и главой города Тамбова. В 2015-2020 годах - сенатор Совета Федерации РФ от администрации Тамбовской области. В мае 2022 года после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем. С 2024 года занимал пост сенатора от исполнительной власти Курской области.