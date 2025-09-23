Разговоры о "военной опеке" над Кишиневом прямо противоречат принципу нейтралитета Молдовы, отметила член комитета Совета Федерации по международным делам

МАРИУПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО пытается создать в Восточной Европе еще один плацдарм для военного давления на Россию и Приднестровье. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Разговоры о "военной опеке" над Кишиневом прямо противоречат принципу нейтралитета Молдовы, закрепленному в ее внутреннем законодательстве - статье 11 конституции. Подобные шаги могут быть объяснены стремлением Запада закрепить военно-политический контроль в регионе, используя Молдову как плацдарм давления на Россию и Приднестровье", - сказала Никонорова.

Она добавила, что, как отмечают исследователи Института Европы РАН, именно уязвимые государства рассматриваются ЕС и НАТО как "тестовые площадки" для расширения влияния. "Фактически речь идет не о "защите демократии", а о попытке создания в Черноморском регионе новой линии военного сдерживания. Это укладывается в общую логику стратегии НАТО на восточном направлении. Представляется, что результат, которого добивается Альянс - втягивание Молдовы в орбиту евроатлантической политики и превращение в очередное звено "пояса давления" на Россию", - подытожила собеседница агентства.

Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.