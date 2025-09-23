Член комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что в настоящее время ДСНВ является залогом определенного уровня стратегической стабильности между ядерными державами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Соблюдение принципов договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) позволит США развивать дипломатический диалог с Россией и выстраивать сотрудничество в других сферах, уверен член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"То, что Россия еще год согласна соблюдать условия [ДСНВ], демонстрирует, что наша страна не намерена пускаться в гонку вооружений, приверженцами которой являются США. При этом участие в ДСНВ укрепляет международный имидж России как ответственной ядерной державы, способствующей глобальной безопасности. Штатам, по сути, дан год, чтобы сделать то же самое. Это открывает возможности для дипломатического диалога и сотрудничества с Россией в других областях", - сказал Белик ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время ДСНВ является залогом определенного уровня стратегической стабильности между ядерными державами и снижает риск эскалации конфликта.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.