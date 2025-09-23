Генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что "совсем плохи дела накануне парламентских выборов у правящей либеральной коалиции в Молдавии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пытается сохранить свою власть, приглашая войска НАТО в страну. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее в СВР России сообщили о концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

"Видно совсем плохи дела накануне парламентских выборов у правящей либеральной коалиции в Молдавии, раз в дополнение к готовящимся фальсификациям, Майя Санду намерена пригласить войска НАТО для оказания давления на выбор избирателей и подавления протестов населения. И в 21 веке Европа снова реанимирует позорную колониальную политику древних веков. Первой колонией выбрана Молдавия", - сказал Ивлев.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Уже с конца этого месяца в республике проходят массовые обыски в рядах оппозиции, которую обвиняют в электоральной коррупции. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяцев под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек. От выборов был отстранен популярный в Молдавии оппозиционный блок "Победа", который критиковал власти за конфронтацию с Москвой и курс на выход из СНГ.