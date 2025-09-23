Советник президента России отметил, что проведение форума - это масштабная работа, задействующая все доступные инструменты для поддержания диалога

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" призван стать площадкой для наращивания взаимодействия России с исламскими странами. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова.

"В условиях продолжающихся геополитических изменений и роста внешней торговли России сохранение и укрепление стабильных партнерских отношений имеют ключевое значение для трансформации российской экономики. Форум, который в этом году также состоится в мае 2026 года, призван стать площадкой для наращивания взаимодействия России с исламскими странами. Особый интерес участников вызывают двусторонние сессии, посвященные развитию межстрановых связей по широкому кругу вопросов. Важно продолжать укреплять этот диалог, предлагая актуальные темы для дискуссий в рамках деловых и культурных мероприятий форума", - сказал Кобяков.

Кобяков отметил, что проведение форума - это масштабная работа, задействующая все доступные инструменты для поддержания диалога и развития взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами Организации исламского сотрудничества.

Он также отметил, что в октябре 2025 года запланированы встречи президента России Владимира Путина с лидерами арабских стран. По итогам этих переговоров будет выстроена основа для организации бизнес-миссий Казанского форума в страны арабского региона. Главная задача - представить реальные возможности для инвестиций и совместных проектов, выявить приоритетные направления взаимодействия. Итоги бизнес-миссий станут основой для формирования содержательной части дискуссий деловой программы KazanForum в 2026 году.

В 2025 году XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходил в Казани с 13 по 18 мая. Главной темой форума была "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".