Заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям заявил, что республике "настоящий кризис власти"

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Политический кризис в Молдавии накануне парламентских выборов может привести к тому, что в стране начнется свой "майдан". Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат Законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Мы видим самый настоящий кризис власти, и он с высокой вероятностью приведет к тому, что в Молдавии начнется свой "майдан", несмотря на попытки руководства страны запретить проведение митингов. Подобные ограничения лишь раздражают население. Истерия, которую сеет президент Майя Санду говорит лишь о том, что власти страны уже не контролируют ситуацию в полном объеме", - сказал депутат.

По его словам, концентрация войск НАТО на границе с Молдавией вовсе говорит не о том, что альянс готов протянуть руку помощи, а о том, что блок готов к оккупации страны.