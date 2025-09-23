Председатель Госдумы и губернатор Запорожской области обсудили реализацию законов, направленных на интеграцию субъекта России в единое правовое поле страны

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

"Состоялась рабочая встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также законопроекты, предложенные главой региона", - говорится в сообщении.

Также обсуждалась реализация принятых ранее законов, направленных на интеграцию субъекта России в единое правовое поле страны. Володин отметил, что для решения вопросов развития Запорожской области Госдумой принято 67 законов, значительная часть направлена на закрепление социальных гарантий проживающим в регионе гражданам.

Балицкий в свою очередь поблагодарил председателя Госдумы и депутатов за внимание и поддержку Запорожской области.