Законопроект предлагает дополнить статью примечанием

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО только раз в день, если камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). По данной статье за отсутствие полиса ОСАГО при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, согласно которому владелец автомобиля, управляющий им без полиса ОСАГО, не будет привлекаться к административной ответственности более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано работающими в автоматическом режиме камерами фотовидеофиксации два и более раза в день.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.