Вашингтон должен отказать от попыток ослабить Москву, заявил зампредседателя Совбеза РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтону следует отказаться от санкций против Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в X.

"Россия готова соблюдать договор СНВ, который я подписал в 2010 году", - указал политик. Теперь, продолжил он, решение должен принять Вашингтон. "Но просто следовать букве договора недостаточно. США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким", - предупредил Медведев.

СНВ-3, или ДСНВ, - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Обе стороны говорили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору до завершения его жизненного цикла.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.