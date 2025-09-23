В речи на 57 минут он говорил об этом всего 3 минуты, указал замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Генассамблее ООН уделил теме украинского конфликта минимум внимания. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В речи на 57 минут он говорил об Украине всего 3 минуты. Ему просто нечего сказать", - уверен он.

Жарихин обратил внимание, что "рецепт" урегулирования от Трампа в целом сводится к тому, что "Россия не должна продавать нефть и газ". "Россия - сухопутная держава, вокруг много потребителей. Китай и Индия - сухопутные государства, до них можно дотянуть трубы. Поэтому он в растерянности, он не очень понимает, что надо делать", - отметил эксперт.

По его мнению, переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта были бы успешнее, если бы США прекратили поставлять вооружение и разведывательную информацию Киеву.