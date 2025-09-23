Постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что любые дипломатические усилия будут работать лишь при условии отказа Израиля от ставки на силовое решение конфликта в Газе

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Палестинцы - не объект социальных экспериментов, они имеют право на суверенное существование. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Палестинцы - это не объект социальных экспериментов, это народ, который имеет такое же право на суверенное существование и развитие, как и наши с вами народы", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Российский дипломат подчеркнул, что любые дипломатические усилия "будут работать лишь при условии отказа израильских властей от ставки на силовое решение этого вопроса, осознания ими, что оно не принесет ничего хорошего для самого Израиля".

Израиль почти два года навязывает миру искаженную картину, в которой палестинцы - люди второго сорта, указал дипломат.

РФ готова действовать совместно со здравомыслящими членами международного сообщества, чтобы мирный Ближний Восток стал реальностью.