Еврейское государство не оставляет заложникам шанса выбраться, заявил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Удар по Дохе, нанесенный израильскими военными, продемонстрировал, что Израиль нацелен на бесконечную войну, невзирая на оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Газе.

"Израильский удар по Дохе, одному из ключевых посредников переговоров, четко продемонстрировал, что Израиль нацелен не на дипломатию, а на бесконечную войну, невзирая даже на оставшихся в живых заложников, которым она не оставляет шансов выбраться", - сказал он.