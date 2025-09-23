Заместитель постоянного представителя России при ООН отметил, что Брюссель намеренно выбирает эскалацию вместо усилий по установлению мира

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Европейский союз по-прежнему раскручивает маховик войны и лепит из РФ образ врага. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Однако вместо того, чтобы присоединиться к усилиям, направленным на установление мира, в Брюсселе и союзных столицах по-прежнему, по инерции или сознательно, раскручивают маховик войны. Последовательно и без каких-либо оснований лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной. Сегодня эта партия войны потеряла сон, всячески стараясь подорвать итоги и понимания, достигнутые в ходе встречи президентов России и США на Аляске месяц назад", - подчеркнул он.