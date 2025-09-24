Авторы дипфейка стремятся вбить клин между Россией и Казахстаном, заявили во внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вброшенная в интернет видеозапись, на которой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН, является созданным дипфейком. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МИД РФ.

"В казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России. На реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос М. В. Захаровой аудиодорожка: якобы комментируются встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН. Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель - вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран, вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, ни одного слова из этого дипфейка не является правдой, в чем можно легко убедиться, посмотрев оригинал интервью Захаровой на полях ПМЭФ-2025. Кроме того, в министерстве привели видеосравнение фейка и исходного отрывка для наглядной демонстрации.

В МИД РФ обратили внимание, что это далеко не первый и не единичный подобный вброс. "За всеми этими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб, в частности Центра информационно-психологических операций. Напоминаем о необходимости проверять публикуемую в соцсетях информацию, в том числе достоверность видеоконтента, доверять лишь официальным ресурсам", - отметили в министерстве.