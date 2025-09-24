Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала ролик, где президент Польши Кароль Навроцкий во время сессии ГА ООН принимает неизвестное вещество

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Представители западных стран во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке "вдыхают воздух свободы". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя распространившийся в соцсетях ролик, где польский лидер во время сессии ГА ООН принимает неизвестное вещество.

"Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы", - отметила дипломат.

Ранее депутат Сейма (нижней палаты парламента) от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых написал на своей странице в социальной сети X, что президент Польши Кароль Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, где польский лидер во время сессии ГА ООН принимает неизвестное вещество. Депутат добавил, что президент употребляет не табак.

23 мая Навроцкий, будучи кандидатом на пост главы государства, во время предвыборных дебатов попытался незаметно принять неизвестное вещество. Позднее, 27 мая, он успешно прошел тест на отсутствие в организме наркотических веществ.