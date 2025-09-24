Депутат Белик: сохранение принципов ДСНВ снижает вероятность ядерного конфликта

Парламентарий уточнил, что придерживаться договоренностей важно именно в текущих геополитических условиях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сохранение принципов, заложенных при принятии договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), предотвратит повышение рисков ядерного конфликта, уверен член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Договор о стратегических наступательных вооружениях является залогом определенного уровня стратегической стабильности. <…> Отказ же от ДСНВ приведет к повышению международной напряженности. Снятие ограничений, предусмотренных договором, может спровоцировать гонку вооружений, где ядерные державы будут стремиться увеличить свои арсеналы, что увеличит риск конфликта", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Он уточнил, что продолжать соблюдение договоренностей, которые обеспечивает ДСНВ, важно именно в текущих геополитических условиях.

"Необходимость ДСНВ для Запада зависит от его стратегических целей и отношений с другими ядерными державами. Поддержание этого договора так или иначе является важным шагом к обеспечению глобальной стабильности и предотвращению ядерного конфликта", - добавил собеседник агентства.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.