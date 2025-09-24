Речь идет о Сергее Балыкине

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области согласовали на пост первого вице-губернатора региона кандидатуру Сергея Балыкина, который ранее занимал этот пост, следует из трансляции заседания.

"Принято", - сказал председатель регионального парламента Сергей Грачев по итогам голосования, когда за кандидатуру Балыкина высказались 32 депутата из 42.

Как уточнил Грачев, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев внес предложение назначить на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области кандидатуру Балыкина для согласования в соответствии с законодательством. В своем выступлении Солнцев отметил, что "Сергей Викторович - человек, который всю жизнь прожил в Оренбуржье, который небезразличен к Оренбургской области", готовый еще многое сделать на благо родного края.

Сергей Балыкин занимает должность первого заместителя главы региона с 2013 года. С 2019 года совмещает этот пост с должностью министра сельского хозяйства Оренбургской области. До этого 13 лет был главой Новосергиевского района. Балыкин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.