РФ больше ассоциируется с медведем, указал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия - настоящий медведь", - заявил представитель Кремля, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего РФ "бумажным тигром".

"[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя, вы можете это вспомнить самостоятельно. Здесь ничего бумажного нет, Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность", - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что связано с экономическими ограничениями, санкциями, а также с мировой экономической неразберихой.