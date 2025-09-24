Представитель Кремля отметил, что американский президент Дональд Трамп сохраняет политическую волю и прилагает усилия для поисков и регулирования на Украине

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия сможет донести свою оценку последних событий вокруг украинского урегулирования до американской стороны, каналы диалога действуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

Представитель Кремля отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю и прилагает усилия для поисков и регулирования на Украине, но сейчас "в его арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского".

"У нас будет возможность донести нашу оценку последних событий до американской стороны. В частности, у [главы МИД РФ Сергея] Лаврова будет встреча, - сказал Песков. - Каналы [коммуникации с США] действуют, и, собственно, сейчас ситуация коренным образом отличается от того, что было с администрацией [экс-президента США Джо] Байдена. Каналы диалога действуют, мы разговариваем с американцами, и президент [России Владимир] Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки".