Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что за трое суток погибли 14 мирных жителей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Киевский режим всеми силами создает "кровавый фон" Генассамблее (ГА) ООН, 14 мирных убито за трое суток, более 100 человек пострадали. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам, - отметил дипломат. - За последние 3 дня от преступных деяний украинских формирований пострадало уже 117 мирных граждан, из них 7 несовершеннолетние дети, а 14 человек из них погибли, в том числе трое детей.