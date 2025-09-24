МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Киев не проявил желание создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РБК.

"Смотрите, мы с вами сейчас говорим о месте: Москва, Казахстан, Женева. Согласитесь, что это вторично. Путин говорит: "Хочешь встречаться? - Завтра буду встречаться". И дальше киевский режим начинает юлить. Путин говорит через назначенного им руководителя переговорной группы [Владимира] Мединского: "Давайте вести переговоры. Давайте создадим три рабочие группы". Сейчас уже все забыли об этом. Это было совсем недавно", - отметил Песков. По его мнению, "воз и ныне там". "Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того - никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено", - подчеркнул он.