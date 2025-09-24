Динамика происходящего на фронте ярко демонстрирует реальное положение дел, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы несут большие потери, в то время как российские войска уверенно движутся вперед по всей линии фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Здесь, если пытаться анализировать, президент [США Дональд ]Трамп сказал, что украинцы при поддержке Европы смогут отвоевать свои земли. Динамика происходящего на фронте для любого, даже низкоквалифицированного, специалиста ярко демонстрирует реальное положение дел. Динамика очевидна: наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери", - подчеркнул представитель Кремля.