Этот процесс отлажен, сообщил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Добровольное пополнение рядов Вооруженных сил (ВС) России позволяет комплектовать все подразделения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Ресурс добровольческий достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения. Поэтому здесь у нас процесс отлажен", - сказал представитель Кремля, комментируя тот факт, что никаких вторых волн частичной мобилизации в России больше не объявлялось.