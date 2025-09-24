Матвиенко: в работе сенаторов нет и не может быть места популизму

Председатель Совета Федерации также призвала помнить, что "подпись под законопроектом должна быть равносильна знаку качества"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главным в работе законотворческой деятельности сенаторов является не количество, а содержательное наполнение инициатив, здесь нет места популизму. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии.

"Я приветствую возросшую законотворческую активность сенаторов. Но хочу вновь подчеркнуть, что в нашей работе нет и не может быть места популизму. Главным для нас является не количество, а именно содержательное наполнение законодательных инициатив и их актуальность", - сказала она.

Матвиенко также призвала сенаторов помнить, что "подпись под законопроектом должна быть равносильна знаку качества".