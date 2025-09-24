Невозможно разбираться с евробезопасностью в ущерб безопасности РФ, указал представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия - интегральная часть безопасности Европы, европейцы не смогут обеспечивать свою безопасность в ущерб российской. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что бы ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что в связи с этим разговоры о европейской безопасности без России или в ущерб России, "по меньшей мере, несостоятельны, а на самом деле опасны и неприемлемы".