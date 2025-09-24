Все предложения Москвы останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон, указал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку. Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон", - указал представитель Кремля.