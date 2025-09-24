Песков: интерес к прямой линии с Путиным растет

Формат этого мероприятия не устарел, заявил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не устарел - интерес к нему растет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны. Количество вопросов, растущее из года в год, свидетельствует о том, что интерес большой. Новые технологии, средства обработки всего массива обращений граждан позволяют нам на 100% понимать вот этот массив, дифференцировать его, понимать статистику: какие вопросы больше внимания привлекают, какие меньше", - сказал он.