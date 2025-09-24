В Нью-Йорке очень высокая политическая активность, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Встречи, которые глава МИД РФ Сергей Лавров проведет на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, будут очень активными и содержательными. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции РБК.

Как отметил представитель Кремля, в Нью-Йорке очень высокая политическая активность, многие мировые лидеры съехались на ГА ООН. "Нашу делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. С сегодняшнего дня он начинает свои очень-очень активные контакты, которые, несомненно, будут очень содержательными", - отметил Песков.

Ранее Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, на среду запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.