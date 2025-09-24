В должности председателя Игорь Краснов также скорректирует их развитие

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Игорь Краснов в должности председателя Верховного суда России намерен изучить информационные ресурсы, применяемые в Верховном суде, для корректировки их дальнейшего развития. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы сенаторов при рассмотрении его кандидатуры для назначения на должность главы Верховного суда.

"Безусловно, я планирую развивать информационные ресурсы, которые в настоящее время уже используются в Верховным суде - это и ИС "Верховный суд", и ГАС "Правосудие" - и, конечно, искать необходимо новые инновационные решения", - сказал Краснов.

"Я знаю, что в Верховном суде такая работа [по внедрению в том числе искусственного интеллекта] ведется, я ее поглубже изучу, посмотрю, скорректирую и мы будем двигаться в этом направлении", - заверил он сенаторов.