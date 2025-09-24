Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин подчеркнул решительную позицию государства против расширения практики "двойных стандартов"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия считает недопустимым использовать международную организацию гражданской авиации (ICAO) в политических целях, говорится в сообщении Минтранса РФ к открытию очередной сессии Ассамблеи ICAO. Российскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.

Как отметил Минтранс, Потешкин подчеркнул решительную позицию России против политизации работы организации и расширения практики "двойных стандартов".

"Российская Федерация решительно выступает против использования ICAO в качестве площадки политического давления на независимые государства", - приводит Минтранс слова главы делегации РФ.

Российская сторона подтвердила выдвижение своей кандидатуры в совет ICAO, сообщило министерство.

Как отметил Минтранс, РФ также выразила обеспокоенность сокращением лингвистического обслуживания в ICAO и одновременно - расширением мандата организации на вопросы, не имеющие прямого отношения к обеспечению безопасности и эффективности международной аэронавигации.

"Владимир Потешкин отдельно указал на тревожные тенденции в деятельности ICAO, в частности: использование механизмов организации в конъюнктурных интересах отдельных государств для давления на страны, проводящие независимую политику; политически мотивированное присвоение статусов значительной обеспокоенности в области безопасности полетов (SSC), не основанное на объективных проверках; игнорирование разрушительных последствий односторонних ограничительных мер, подрывающих устойчивое развитие глобальной авиационной системы",- говорится в сообщении.