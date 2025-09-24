Президент РФ проводит прямую линию с гражданами с 2001 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет в декабре, но точной даты пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Это будет декабрь, да, поэтому, конечно, [прямая линия все] ближе, ближе", - ответил представитель Кремля на вопрос о дате проведения мероприятия.

Путин проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с еще одним крупным мероприятием - большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ранее президенту доложили о работе с обращениями граждан, поступившими на прямую линию.