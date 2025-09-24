Представитель Кремля также привел в пример довольно обширные тематические блоки вопросов граждан - проблемы ветхого и старого жилья, образования и здравоохранения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Обращения граждан для проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будут детализироваться и разбиваться на фрагменты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы дальше продвинулись, наверное, и в методике обработки запросов. Поэтому мы получим возможность, скажем так, [делить вопросы] еще на более мелкие группы, которые говорят о нюансах обращений", - рассказал представитель Кремля в интервью радио РБК.

Он привел в пример довольно обширные тематические блоки вопросов граждан - проблемы ветхого и старого жилья, образования и здравоохранения. "Это крупные блоки. А что именно? Вот сейчас нынешняя методика, которую мы будем использовать вместе с организаторами, позволит нам сделать очень детализированную фрагментацию при обработке тем", - пояснил Песков.