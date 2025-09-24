Президент также исключил из состава комиссии бывшего председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин включил Игоря Краснова в состав комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ президента опубликован.

Кроме того, глава государства исключил из состава комиссии бывшего председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову.

Ранее президент России подписал указ об освобождении Краснова от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ.