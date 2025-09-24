Святой престол позиционирует себя как "глобальный фактор", отметил Иван Солтановский

ВАТИКАН, 24 сентября. /ТАСС/. Ватикан выступает за полный запрет ядерного оружия и обеспокоен спекуляциями Запада на тему эскалации с его применением. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

"Святой престол крайне обеспокоен нарративом об эскалации, вплоть до третьей мировой войны с применением ядерного оружия, чем спекулируют на Западе. Ватикан выступает за полный запрет ядерного оружия", - сказал дипломат.

Он добавил, что Ватикан не стоит "однозначно ассоциировать с "коллективным Западом".

"Святой престол позиционирует себя как "глобальный фактор". В вопросах войны и мира Ватикан выступает последовательно, поддерживая мир. Другое дело, какими способами его достигать. Иногда ватиканские инициативы кажутся несколько иллюзорными, но они являются проявлением доброй воли, и эта линия остается неизменной - [ей следовали] и при предыдущем, и при нынешнем Папе Римском", - сказал посол.