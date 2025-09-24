Это видение абсолютно контрастирует с российским пониманием нынешнего положения дел, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, сравнивший Россию с "бумажным тигром", сделал это заявление после встречи с Владимиром Зеленским, находясь под ее влиянием. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, заявления президента Трампа были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - заметил представитель Кремля.

Песков сообщил, что позиция Москвы будет донесена главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, там он в том числе встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Пресс-секретаря президента РФ также спросили, означают ли резкие высказывания Трампа, что тот больше не проводит конструктивный курс по урегулированию украинского конфликта.

"Прямых каких-то заявлений на этот счет мы не слышали, - сказал Песков. - Президент Трамп послушал Зеленского. Так считает, наверное, и президент Зеленский. И такую информацию передал президент Зеленский. Наш министр (глава МИД Лавров - прим. ТАСС) будет встречаться с господином Рубио, передаст ему реальную информацию".