Динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Каждый день оттягивания разрешения украинского конфликта мирным путем, который предлагает Россия, грозит Киеву ухудшением его позиций на переговорной арене. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорами будут только ухудшаться. Это реальное положение дел. И динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - указал представитель Кремля.