Москва готова к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но Киев ушел в "пассивную позицию", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин открыт для поисков мирного урегулирования. Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию", - сказал представитель Кремля, комментируя перспективы урегулирования украинского конфликта.

"По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам, то, что они могут воевать", - добавил пресс-секретарь.