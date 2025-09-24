Курс на "нейтралитет" в конфликтных ситуациях был официально подтвержден новым Папой Римским Львом XIV, отметил Иван Солтановский

ВАТИКАН, 24 сентября. /ТАСС/. Ватикан стремится выглядеть "балансирующим фактором" на международной арене, новый Папа Римский Лев XIV подтвердил курс на "нейтралитет" в конфликтных ситуациях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который уже дважды лично общался с понтификом.

"Курс на "нейтралитет" в конфликтных ситуациях был официально подтвержден новым Папой Римским Львом XIV. Ватикан стремится выглядеть балансирующим фактором на международной арене, в том числе по украинскому вопросу", - сказал дипломат.

В недавних словах Льва XIV о том, что НАТО, по его оценке, не начинала никаких войн, посол не усмотрел явных указаний на отход от принципиальной линии предыдущего понтифика Франциска, который говорил о том, что "НАТО лает в дверь России".

"Мы понимаем, что заявление было сделано в контексте инцидента [с БПЛА] в Польше. Пока прошло мало времени, чтобы утверждать о качественных сдвигах в позициях Святого престола", - пояснил посол. "Мы со своей стороны активно разъясняем Ватикану, который позиционирует себя как глобальный фактор, суть угроз от Североатлантического альянса, резко обостряющего нынешнюю геополитическую ситуацию. Аргументируем, что украинский кризис затрагивает не только Россию и Украину, выходит далеко за рамки двустороннего конфликта", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован 25 сентября в 09:00 мск.