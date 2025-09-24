Президент РФ регулярно встречается с руководителями регионов и держит на особом контроле ситуацию в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 24 сентября в Кремле встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Кремле, 24 сентября день тоже сравнительно спокойный. Президент продолжит заниматься и новыми регионами. 24 сентября у него на приеме губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Другие встречи - непубличные", - сказал Песков.

Глава государства регулярно встречается с руководителями регионов и держит на особом контроле ситуацию в Донбассе и Новороссии. В июне Путин созванивался с Балицким и обсуждал возобновление электроснабжения после украинских атак. А на предыдущей очной встрече президент обсудил с губернатором меры безопасности на Запорожской АЭС для защиты от атак ВСУ, а также вопросы социально-экономического развития области.