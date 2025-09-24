Соглашения направлены на улучшение законотворческого процесса и реализацию принятых нормативных правовых актов, а также повышение эффективности совместной работы в различных сферах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Соглашения о сотрудничестве между Мосгордумой и парламентами регионов России и Белоруссии утверждены в Москве. Решение по трем документам принято на заседании в среду, передает корреспондент ТАСС.

"На заседании столичного парламента утвердили три соглашения о сотрудничестве Мосгордумы с парламентами регионов России и Белоруссии: с законодательной думой Хабаровского края, государственным собранием - Эл Курултай Республики Алтай, а также Брестским областным советом депутатов. Соглашения направлены на совершенствование законотворческого процесса и реализацию принятых нормативных правовых актов, а также повышение эффективности совместной работы в различных сферах", - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что столичный парламент поддерживает давние крепкие связи с регионами, реализуются совместные патриотические, просветительские проекты.

Председатель Мосгордумы напомнил, что в настоящее время у парламента заключено более 60 соглашений с законодательными органами субъектов Российской Федерации, а также 23 соглашения с зарубежными коллегами из 17 государств.