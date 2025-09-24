В эту работу все активнее вовлекается ИИ, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Количество выявленных фактов дезинформации с 2022 года превысило 34 млн. Об этом первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на Российском интернет-форуме.

"Количество выявленных фактов дезинформации, только доказанных у нас с 2022 года, количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 миллиона. Поскольку в эту увлекательную работу начинает все активнее вовлекаться искусственный интеллект, то темпы тиражирования и роста будут дальше только нарастать, и мы должны быть к этому абсолютно спокойно готовы", - сказал Кириенко.