Кириенко рассказал, какие страны обладают всем спектром цифрового суверенитета

Речь идет о России, США и Китае

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Всего три страны в мире - Россия, США и Китай - обладают полным спектром цифрового суверенитета. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на Российском интернет-форуме.

"Полностью всем спектром <…> цифрового суверенитета обладают в мире всего три страны. Это Америка, это Китай и не так давно это Россия. Потому что даже у таких развитых в цифровой среде стран, как, например, Южная Корея, только отчасти существует цифровой суверенитет и независимость. И это принципиально важная история", - сказал он.

