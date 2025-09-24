Также предполагается рассмотреть поправки в бюджет республики

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми проведет свое первое заседание в новом составе 29 сентября. На нем будут избраны председатель регионального парламента, его заместители, президиум, руководители комитетов и комиссий, а также, возможно, сенатор от законодательной ветви власти, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 23 сентября первое заседание Госсовета республики VIII созыва созвано 29 сентября. На этом заседании планируется избрать председателя Госсовета, его заместителей, президиум парламента, состав постоянных комитетов и их руководителей, руководителей комиссий", - сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Планируется, что будет избран член Совета Федерации от законодательной ветви власти из числа избранных депутатов. Кроме того, будет назначен руководитель аппарата регионального парламента, а также решены накопившиеся вопросы. В частности, предполагается рассмотреть поправки в бюджет республики, добавили в Госсовете.

По итогам выборов 12-14 сентября в парламент Коми избраны все 30 депутатов: 15 по единому избирательному округу и 15 - по одномандатным избирательным округам, в которых победу одержали кандидаты "Единой России". В результате представители "Единой России" получили 25 мандатов, (10 депутатов избраны по единому избирательному округу, 15 - по одномандатным округам), КПРФ - два мандата, ЛДПР, партии "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по одному мандату. Явка составила 37,66%. По итогам предыдущих выборов 11-13 сентября 2020 года "Единая Россия" набрала 28,61% голосов по единому округу и получила в Госсовете Коми 20 мандатов из 30 с учетом победы единороссов в 14 одномандатных округах из 15. КПРФ получила 14,81% голосов и четыре мандата с учетом победы своего кандидата на одном избирательном округе, ЛДПР - 14,45% и три мандата, "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Справедливая Россия" - по одному мандату. Явка составила 30,14%.