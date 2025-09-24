Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова опубликовала соответствующий пост в Telegram, сопроводив текст фотографией с переговоров

ООН, 24 сентября. /ТАСС/ Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит первую встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Первая встреча Сергея Лаврова в Нью-Йорке, куда он накануне прибыл для участия в 80-й сессии ГА ООН, проходит с президентом Международного комитета Красного Креста", - отметила дипломат, сопроводив текст фотографией с переговоров.