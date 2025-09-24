Стороны также провели "сверку часов" по текущим параметрам работы структуры в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили вопросы гуманитарной деятельности на Украине, в Газе, Сирии и Судане. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Газе, Сирии и Судане. Состоялась «сверка часов» по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации", - указывается в сообщении.

В МИД информировали, что по итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК.