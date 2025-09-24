Экспозиция способствует развитию культурных отношений между Россией и Китаем, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", посвященная чайной керамической посуде, откроет для россиян новую грань понимания искусства Китайской Народной Республики (КНР). Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал на открытии выставки с российской стороны губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Этот яркий проект, продолжая красочную и разноплановую программу перекрестных Годов культуры России и Китая, открывает для широкой общественности новую грань самобытного декоративно-прикладного искусства Поднебесной. Москвичи и многочисленные туристы смогут по достоинству оценить уникальные произведения традиционной керамики, в целом обогатить свои знания о культурно-историческом наследии великой китайской цивилизации", - отметил Лавров.

По словам Лаврова, выставка способствует развитию культурных отношений между Россией и Китаем. "Экспозиция станет заметным событием в жизни столицы, будет способствовать расширению гуманитарной составляющей российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и, разумеется, внесет вклад в укрепление дружбы и добрососедства между двумя народами", - добавил он.

Выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", посвященная чайной керамической посуде, открылась на территории Государственного музея Востока в рамках перекрестных Годов Культуры России и Китая.