МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20), которое состоится в Нью-Йорке 25 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, изложит причины роста числа и масштабов конфликтов, урегулирование которых "продолжает пробуксовывать". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Российская сторона планирует обозначить "неприемлемость конфронтационного курса западников, которые в попытках удержать былое доминирование и нанести поражение оппонентам задействуют широкий спектр инструментов гибридных войн, включая вмешательство во внутренние дела других стран, подмену согласованных международно-правовых норм на однобокие конъюнктурные "правила", введение нелегитимных санкций и иных мер недобросовестной конкуренции", сказано в сообщении.

Как указали в МИД, Россия намерена констатировать становление многополярного миропорядка, а также отметить в свете 80-летия Великой Победы краеугольное значение сохранения в системе международных отношений центральной роли ООН и ее Устава. "Будет озвучен призыв к партнерам к формированию неделимой безопасности, устранению логики блоковой конфронтации. Подчеркнута недопустимость использования в качестве оружия экономику", - сообщили в министерстве.

В российском дипведомстве отметили, что первостепенное внимание будет уделено демократизации глобального управления. На повестке также стоит задача восстановления дееспособности Всемирной торговой организации. Российская сторона рассматривает продвижение международных форматов нового типа, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и другие. Также будет акцентирована экономическая специализация G20, завили в МИД.

В министерстве добавили, что российская сторона также планирует поставить вопрос о продолжающейся эксплуатации Африки, Азии, Латинской Америки неолиберальными элитами путем навязывания им торгово-экономических соглашений с "асимметричной выгодой".

"В целом в ходе СМИД российская делегация имеет в виду задать магистральный ориентир на выработку в ближайшие два месяца сбалансированных с учетом интересов мирового большинства договоренностей по итогам саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге. В Москве убеждены, что южноафриканская "вахта" призвана закрепить и усилить достижения предшествующих членов БРИКС у руля форума в 2022-2024 гг. - Индонезии, Индии и Бразилии - по продвижению чаяний развивающихся стран. Кроме того, это первое в истории председательство африканской страны в "двадцатке", тем более предопределяющее актуальность фокуса на нуждах глобального Юга и Востока", - заключили в МИД РФ.