Вице-президент федерального и международного союза адвокатов отметил, что Игорь Краснов ранее заявлял, что необходимо уделить особое внимание военным судьям

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Игорь Краснов на посту председателя Верховного суда РФ возьмет прямой курс на обновление всей судебной системы в целом, а также уделит должное внимание работе военных судей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС вице-президент федерального и международного союза адвокатов Сергей Буйновский.

"На примере иска Генеральной прокуратуры РФ в отношении секретаря пленума Верховного суда РФ Виктора Мамотова, который уже успел назвать в СМИ этот иск клеветническим, можно сделать вывод о том, что надзорный орган, а сейчас уже и председатель Верховного суда Игорь Краснов, несмотря на должность и статус, невзирая на лица и былые заслуги, взяли курс на обновление судебной системы, на искоренение из нее каких-либо коррупционных составляющих. Данная тенденция несомненно должна повысить авторитет судей в глазах населения", - сказал независимый эксперт, получивший аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Также он отметил, что Игорь Краснов ранее заявлял, что необходимо уделить особое внимание военным судьям. Буйновский считает, что новый председатель Верховного суда несомненно поднимет престиж правосудия и всей судебной системы в глазах российских граждан, поскольку, как считает эксперт, на сегодняшний день российское общество не очень высоко доверяет людям в мантиях, называя при этом суды "самыми гуманными судами в мире, к сожалению, в кавычках и с безысходной иронией".

Краснов окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет) в 1998 году и с этого времени работал на различных должностях в следственных органах прокуратуры. После образования Следственного комитета Краснов перешел туда на службу. В 2016 году он был назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ и курировал Главное следственное управление ведомства. В 2020 году Краснов был назначен на должность генпрокурора РФ.