Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия между странами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия между странами и ситуация вокруг Украины, сообщается на сайте МИД РФ.

"В конструктивном ключе обсуждены практические вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере. Продолжен обмен мнениями по основным темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, включая развитие ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.